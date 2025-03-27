Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США недоумевают из-за поведения Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский, рассчитывая на поддержку Европы и отвергая мирные инициативы, не понимает, что рискует потерять еще больше. Об этом заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис.

Зеленский играет с огнем, не соглашаясь на мирные инициативы.

Украинский лидер Владимир Зеленский, рассчитывая на поддержку Европы и отвергая мирные инициативы, не понимает, что рискует потерять еще больше. Об этом заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис.

«Есть прекращение огня, о котором все стараются договориться, чтобы начать переговоры И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — сказал Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Бывший военный также отметил, что Европа не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта и подталкивает Киев к продолжению военных действий. Это создает дополнительное напряжение и может привести к ухудшению ситуации на Украине, поскольку поддержка со стороны Европы может быть не столь эффективной, как ожидает украинское руководство.