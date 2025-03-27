Бывший военный также отметил, что Европа не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта и подталкивает Киев к продолжению военных действий. Это создает дополнительное напряжение и может привести к ухудшению ситуации на Украине, поскольку поддержка со стороны Европы может быть не столь эффективной, как ожидает украинское руководство.