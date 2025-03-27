Омичке вынесли приговор за получение пособий на несуществующих детей

Как сообщает в четверг, 26 марта 2025 года, пресс-служба омской прокуратуры, социальные выплаты были оформлены по поддельным свидетельствам о рождении.
"Судом установлено, что женщина приобрела два поддельных свидетельства о рождении детей у неизвестного лица в г. Новосибирске. В последующем она представила эти документы в МФЦ в целях получения социальных пособий и выплат.
Таким образом, в период с октября 2021 г. по май 2024 г. она незаконно получила более 1 млн рублей", — говорится в официальном сообщении.
Заявляется, что женщина полностью признала вменяемую ей вину и частично возместила причиненный ущерб.
Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. С нее также будет взыскана оставшаяся сумма.
Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.