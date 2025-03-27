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Омичке вынесли приговор за получение пособий на несуществующих детей

Кировский районный суд города Омска признал 34-летнюю женщину виновной в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.

Источник: Freepik

Как сообщает в четверг, 26 марта 2025 года, пресс-служба омской прокуратуры, социальные выплаты были оформлены по поддельным свидетельствам о рождении.

"Судом установлено, что женщина приобрела два поддельных свидетельства о рождении детей у неизвестного лица в г. Новосибирске. В последующем она представила эти документы в МФЦ в целях получения социальных пособий и выплат.

Таким образом, в период с октября 2021 г. по май 2024 г. она незаконно получила более 1 млн рублей", — говорится в официальном сообщении.

Заявляется, что женщина полностью признала вменяемую ей вину и частично возместила причиненный ущерб.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. С нее также будет взыскана оставшаяся сумма.

Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.