Российские мотострелки взяли в клещи курское село

Военный также доложил о том, что бойцы полка осуществили продвижение в глубину фронта в направлениях к северо-западной и северо-восточной окраинам Гуева. В результате этого маневра населенный пункт был окружен с двух сторон, что позволило перекрыть логистическую магистраль, используемую для снабжения ВСУ. В результате, как подчеркнул офицер, войска ВСУ оказались в эффективной блокаде в Гуево.