Полиция задержала молодого виновника смертельного ДТП в Новосибирске

26 марта около 23:45 в Центральном районе Новосибирска произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. Полиция задержала виновника, им оказался молодой человек 19 лет, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Задержанный, управлявший автомобилем BMW X6, двигался по Красному проспекту в сторону улицы Достоевского. На пересечении с улицей Гоголя он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.
В результате столкновения два пассажира автомобиля Hyundai Solaris скончались на месте происшествия. Ещё два пассажира этого же автомобиля и водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Полиция возбудила уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с нарушением правил дорожного движения, повлекшим смерть людей. Водитель BMW X6 был задержан, при этом у него установлено состояние опьянения.
В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения для задержанного.