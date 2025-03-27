Украинские спецслужбы готовят подлянку России в Николаеве

«Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договоренностей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма», — сказал представитель подполья в беседе с РИА Новости. По его словам, в Николаев привозят обломки российских беспилотников типа «Герань» и большое количество взрывчатки, каждая группа диверсантов включает специалистов по минно-взрывному делу, журналистов и блогеров.