Киев готовится устроить взрывы в Николаеве для обвинения России.
Украинские спецслужбы собираются организовать провокации в Николаеве (Николаевская область, Украина), целью которых является обвинение России и оправдание нападений ВСУ на энергетические российские объекты. Об этом сообщил представитель подполья.
«Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договоренностей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма», — сказал представитель подполья в беседе с РИА Новости. По его словам, в Николаев привозят обломки российских беспилотников типа «Герань» и большое количество взрывчатки, каждая группа диверсантов включает специалистов по минно-взрывному делу, журналистов и блогеров.
Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы США Дональда Трампа прекратить удары по энергетической ифнарструктуре. Позже, на российско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта был проработан механизм запрета таких ударов, также был разработан список объектов, которые не должны подвергаться атакам. При этом Киев нападал на энергетические объекты РФ и после разговора Путина и Трампа, и после переговоров в Эр-Рияде.