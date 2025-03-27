Гендиректор «Ростеха» рассказал, как нужно оценивать западную технику

«Конечно, мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим ее слабые и сильные стороны… В чем-то мы лучше, в чем-то — они. Необходимо помнить: мы воюем с сильным противником, технически хорошо оснащенным… Поэтому никакого шапкозакидательства здесь быть не должно», — сказал Чемезов в беседе с «Экспертом».