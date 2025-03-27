Гендиректор «Ростеха» рассказал, как нужно оценивать западную технику

Чемезов заявил, что никакого «шапкозакидательства» быть не должно.
Российские специалисты анализируют трофейную зарубежную технику, выявляя ее сильные и слабые стороны. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. При этом он подчеркнул, что Россия сталкивается с хорошо оснащенным противником, и предостерег от недооценки врага.
«Конечно, мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим ее слабые и сильные стороны… В чем-то мы лучше, в чем-то — они. Необходимо помнить: мы воюем с сильным противником, технически хорошо оснащенным… Поэтому никакого шапкозакидательства здесь быть не должно», — сказал Чемезов в беседе с «Экспертом».
Гендиректор корпорации также отметил важность работы с трофейной техникой для улучшения качества российской оборонной продукции. Он подчеркнул, что анализ зарубежных образцов способствует повышению защищенности и эффективности отечественных военных машин и средств поражения.