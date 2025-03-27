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В Челябинской области потоп в одной квартире предотвратил серьезный пожар в другой

В Челябинской области потоп в одной квартире предотвратил серьезный пожар в другой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Цепочка событий, к счастью, без трагических последствий, произошла в Бакале (Саткинский район).

Там 8-летний мальчик в кладовке квартиры нашел зажигалку и поджег свечку. Прогоревшая свеча подожгла коробку. Ребенок, испугавшись, начал тушить пламя с помощью освежителя воздуха, чем усилил горение. Закрыв дверь в кладовку, он ушел гулять.

«Соседи из квартиры этажом ниже обнаружили потоп в своей кладовке и поднялись в квартиру выше. Из-за двери шел запах гари. Пламя в кладовке расплавило пластиковую трубу отопления», — рассказали в региональном Главке МЧС.

Отмечается, что в квартире вместе с пожаром и потопом находилась женщина-инвалид. Она не пострадала. Прибывшие огнеборцы быстро ликвидировали очаг возгорания.