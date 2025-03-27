В двух городах Башкирии зафиксировали загрязнение воздуха

Башгидрометцентр обнародовал данные о состоянии атмосферного воздуха в промышленных центрах республики за февраль 2025 года. Согласно отчету, в двух городах зафиксированы превышения установленных нормативов по содержанию вредных веществ.
В Уфе за за месяц отмечено 16 эпизодов повышенного загрязнения. Наибольшее количество случаев связано с повышенным содержанием сероводорода (7), изопропилбензола (6), а также пылевых частиц (2) и фенола (1).
Салават оказался в числе городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой — здесь специалисты зарегистрировали 23 случая превышения ПДК. Основными загрязнителями стали этилбензол (9 случаев), изопропилбензол (7), фенол (5) и пыль (2).
В Стерлитамаке, несмотря на 19 зафиксированных превышений нормативов, общий уровень загрязнения атмосферы классифицирован как повышенный. Преобладающими загрязняющими веществами выступили этилбензол (8 случаев), пыль (6) и изопропилбензол (5).
Положительная динамика отмечена в Благовещенске и Туймазах — в этих населенных пунктах февральские показатели оставались в пределах нормы, а общий уровень загрязнения воздуха оценен как низкий.
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