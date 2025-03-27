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Самолёт S7 прилетел из Улан-Удэ в Новосибирск с птицей в двигателе

Командир воздушного судна заметил проблему сразу после взлёта.

Источник: Om1 Новосибирск

Самолёт S7, летевший из Улан-Удэ в Новосибирск, приземлился в Толмачёво с птицей в двигателе. Во время осмотра выяснилось, что птица повредила три лопасти вентилятора, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Командир воздушного судна заметил проблему сразу после взлёта: двигатель начал работать с необычным звуком, а также возникла сильная вибрация. Чтобы снизить вибрацию и предотвратить дальнейшие проблемы, экипаж уменьшил нагрузку на двигатель. Несмотря на это, самолёт продолжил полёт без происшествий.

После посадки была проведена диагностика, которая показала повреждения от птицы. Авиакомпания подала иск к аэропорту, обвинив орнитологическую службу в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Суд обязал аэропорт выплатить S7 почти 3 миллиона рублей и 60 тысяч долларов в качестве компенсации ущерба.