Самолёт S7 прилетел из Улан-Удэ в Новосибирск с птицей в двигателе

После посадки была проведена диагностика, которая показала повреждения от птицы. Авиакомпания подала иск к аэропорту, обвинив орнитологическую службу в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Суд обязал аэропорт выплатить S7 почти 3 миллиона рублей и 60 тысяч долларов в качестве компенсации ущерба.