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Жителя Перми будут судить за три кражи с незаконным проникновением в жилище

В Добрянке завершено расследование уголовного дела по трем кражам с незаконным проникновением в жилище.

Источник: AP 2024

Обвинение предъявлено неоднократно судимому за аналогичные преступления жителю Перми 1974 года рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В период с сентября 2024 по январь 2025 года в дежурную часть полиции Добрянки от местных жителей поступили заявления о краже имущества из домов. Общий размер причиненного потерпевшим материального ущерба составил около 8 тысяч рублей.

Полицейские задержали предполагаемого виновника. На допросе мужчина дал признательные показания. Фигурант проникал в частные дома, когда хозяев не было дома, и похищал различное имущество. Часть краденого злоумышленник продал, остальное правоохранители изъяли и вернули законным владельцам.

На время предварительного следствия пермяка заключили под стражу. Теперь уголовное дело направлено в суд.