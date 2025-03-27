Жителя Перми будут судить за три кражи с незаконным проникновением в жилище

Обвинение предъявлено неоднократно судимому за аналогичные преступления жителю Перми 1974 года рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В период с сентября 2024 по январь 2025 года в дежурную часть полиции Добрянки от местных жителей поступили заявления о краже имущества из домов. Общий размер причиненного потерпевшим материального ущерба составил около 8 тысяч рублей.
Полицейские задержали предполагаемого виновника. На допросе мужчина дал признательные показания. Фигурант проникал в частные дома, когда хозяев не было дома, и похищал различное имущество. Часть краденого злоумышленник продал, остальное правоохранители изъяли и вернули законным владельцам.
На время предварительного следствия пермяка заключили под стражу. Теперь уголовное дело направлено в суд.