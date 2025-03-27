Коалиция, созданная в поддержку Киева, начинает распадаться

«“Коалиция желающих” просуществовала 10 дней», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. Это заявление было сделано на фоне информации о том, что Франция и Великобритания, которые ранее планировали разместить миротворцев на территории Украины, теперь предпочитают ограничиваться поставками оружия.