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Коалиция, созданная в поддержку Киева, начинает распадаться

Созданная для поддержки Украины коалиция желающих начала терять свою силу всего через 10 дней после своего создания. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя изменения в подходах ключевых стран коалиции — Франции и Великобритании.

Коалиция желающих, призванная оказывать поддержку Украине, начала разваливаться.

Созданная для поддержки Украины коалиция желающих начала терять свою силу всего через 10 дней после своего создания. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя изменения в подходах ключевых стран коалиции — Франции и Великобритании.

«“Коалиция желающих” просуществовала 10 дней», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. Это заявление было сделано на фоне информации о том, что Франция и Великобритания, которые ранее планировали разместить миротворцев на территории Украины, теперь предпочитают ограничиваться поставками оружия.