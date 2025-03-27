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В Омске третий день ищут 13-летнего школьника, пропавшего после уроков

Для его поисков требуются добровольцы.

Источник: Соцсети

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 13-летнего Алексеева Андрея Анатольевича. В понедельник, 24 марта, около 18:45 он вышел из лицея № 74 (Бульвар Заречный, 5) и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Волонтёры отмечают, что юный омич может находиться и ночевать в подъездах домов.

Подросток был одет в тёмно-синюю демисезонную куртку, вязаную чёрную шапку, белую рубашку и светлые кроссовки. Для поисков пропавшего требуются добровольцы.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении школьника, просят сообщить об этом по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).

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