В Омске третий день ищут 13-летнего школьника, пропавшего после уроков

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 13-летнего Алексеева Андрея Анатольевича. В понедельник, 24 марта, около 18:45 он вышел из лицея № 74 (Бульвар Заречный, 5) и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Волонтёры отмечают, что юный омич может находиться и ночевать в подъездах домов.