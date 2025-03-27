Суд арестовал имущество курьера, участвовавшего в покушении на экс-полковника СБУ

По информации следствия, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы, содержащую компоненты взрывного устройства, закамуфлированные под бытовые предметы, и доставил их в Москву. Эти компоненты использовались для изготовления бомбы, которая была закреплена на машину Владимира Прозорова и взорвалась, причинив ему незначительные повреждения.