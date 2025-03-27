Суд арестовал имущество курьера, участвовавшего в покушении на экс-полковника СБУ

Суд арестовал имущество курьера Паскаря*, который перевозил компоненты для бомбы.
Суд наложил арест на имущество курьера Ивана Паскаря (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в доставке компонентов для взрывного устройства, использованного в покушении на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова. Об этом сообщает представитель суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (Паскаря*, — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости слова представителя суда. Ранее Паскарю* был продлен арест до 12 апреля.
По информации следствия, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы, содержащую компоненты взрывного устройства, закамуфлированные под бытовые предметы, и доставил их в Москву. Эти компоненты использовались для изготовления бомбы, которая была закреплена на машину Владимира Прозорова и взорвалась, причинив ему незначительные повреждения.
По делу проходят пять человек — отправитель посылки Ярослава Хрестина, курьер Паскарь*, украинский агент Владимир Головченко и его сообщник Ростислав Журавлев, а также Максим Чупрун. Все пятеро арестованы, Чупрун и Хрестина — заочно, они объявлены в международный розыск.
*Иван Паскарь внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.