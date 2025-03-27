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В новосибирской больнице пропали 2 млн рублей: они находились в бухгалтерии

НОВОСИБИРСК, 27 марта, ФедералПресс. В Новосибирской области в Каргатской центральной больнице из бухгалтерии пропала крупная сумма денег — 2 миллиона рублей. Личность посетителя пока не установлена. Об этом сообщает прокуратура региона.

Источник: ТАСС

«Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В настоящий момент ведется расследование. Следствие предполагает, что преступник имел доступ к кассе с наличными денежными средствами. В связи с этим проверяются все сотрудники больницы. По предварительной версии, похититель мог подделывать расходные кассовые чеки на сотрудников.

Напомним, в Новосибирске мошенники продавали несуществующий уголь, они размещали в интернете объявления о продаже угля, а после получения денег от потенциальных покупателей продукцию не отвозили.