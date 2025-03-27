В новосибирской больнице пропали 2 млн рублей: они находились в бухгалтерии

В настоящий момент ведется расследование. Следствие предполагает, что преступник имел доступ к кассе с наличными денежными средствами. В связи с этим проверяются все сотрудники больницы. По предварительной версии, похититель мог подделывать расходные кассовые чеки на сотрудников.