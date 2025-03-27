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Самодельные пистолеты продавали в Новосибирске через интернет

НОВОСИБИРСК, 27 марта, ФедералПресс. В Новосибирске двое местных предпринимателей нелегально продавали оружие. Пистолеты они изготавливали самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

«Незаконные действия граждан пресечены сотрудниками транспортной полиции в результате оперативно-розыскной деятельности, сигнальные пистолеты изъяты из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Самодельные пистолеты RETAY 17 они изготавливали без лицензии, они заряжались самодельными патронами. Преступников задержали на остановочной площадке РЖД «Западная-Площадка». Перед этим они связывались с клиентами через интернет.

Напомним, новосибирские мошенники продавали несуществующий уголь. Задержанные действовали дистанционно, публиковали объявление и собирали деньги.