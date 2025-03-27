Самодельные пистолеты продавали в Новосибирске через интернет

«Незаконные действия граждан пресечены сотрудниками транспортной полиции в результате оперативно-розыскной деятельности, сигнальные пистолеты изъяты из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Самодельные пистолеты RETAY 17 они изготавливали без лицензии, они заряжались самодельными патронами. Преступников задержали на остановочной площадке РЖД «Западная-Площадка». Перед этим они связывались с клиентами через интернет.
Напомним, новосибирские мошенники продавали несуществующий уголь. Задержанные действовали дистанционно, публиковали объявление и собирали деньги.