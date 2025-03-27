Депутата Горсовета Уфы подозревают в даче взятки

В Уфе задержали депутата городского совета и руководителя строительной компании «Агидель-ИнвестСтрой» 57-летнего Филюса Ишбулатова. Мужчину обвиняют в даче взятки инспектору Госжилнадзора республики.
Как сообщили в Следкоме Башкирии, в сентябре прошлого года предприниматель передал 50 тысяч рублей должностному лицу, чтобы тот скорее выдал положительное заключение о соответствии проектной документации возведенного жилого комплекса в Ленинском районе.
«В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении взяткополучателя расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в ведомстве.