Депутата Горсовета Уфы подозревают в даче взятки

Как сообщили в Следкоме Башкирии, в сентябре прошлого года предприниматель передал 50 тысяч рублей должностному лицу, чтобы тот скорее выдал положительное заключение о соответствии проектной документации возведенного жилого комплекса в Ленинском районе.