ВС РФ не дали ВСУ отремонтировать танки Leopard

«В Кривом Роге поражена ремонтная база бронетехники ВСУ, где конкретно ремонтировались немецкие танки Leopard 2», — сказал Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, на базе, помимо танков, также ремонтировались американские боевые машины пехоты Bradley. Она находилась на территории одного из промышленных коммерческих предприятий, адаптированных под нужды ВСУ.