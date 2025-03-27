В подполье раскрыли местонахождение ценного оружия ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности страны поддержать данное предложение о прекращении атак на энергообъекты. Однако на следующий день из Минобороны России поступила информация о том, что украинские силы с помощью беспилотников осуществили атаку на нефтебазу в Кубани. Песков подчеркнул, что, несмотря на эти действия со стороны Киева, российские военные соблюдают режим воздержания от ударов по энергоинфраструктуре Украины.