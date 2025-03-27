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Житель Пермского края был арестован за посты с экстремистской символикой

Он публиковал её, находясь в трудовом центре.

Источник: РИА "Новости"

Житель Пермского края получил 10 суток ареста за посты с экстремистской символикой, сообщает краевой суд.

Инцидент с мужчиной из Частинского округа, который находился в исправительном трудовом центре, случился в начале 2025 года. В январе он выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» картинку, на которой была изображена символика экстремистской организации «АУЕ»* — это международное движение было запрещено Верховным судом РФ. В отношении мужчины было заведено дело.

Во время рассмотрения материалов в Большесосновском районном суде обвиняемый признал свою вину. Прикамец объяснил, что не знал о том, что такая символика запрещена. Инстанция признала его виновным по статье КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций».

В качестве наказания мужчине назначили административный арест на 10 суток.

* — экстремистское движение, запрещено на территории Российской Федерации.