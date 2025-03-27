Житель Пермского края был арестован за посты с экстремистской символикой

Инцидент с мужчиной из Частинского округа, который находился в исправительном трудовом центре, случился в начале 2025 года. В январе он выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» картинку, на которой была изображена символика экстремистской организации «АУЕ»* — это международное движение было запрещено Верховным судом РФ. В отношении мужчины было заведено дело.