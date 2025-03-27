Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в жестком ДТП BMW и фуры под Оршей

Под Оршей два человека погибли при столкновении BMW с фурой.

Источник: Комсомольская правда

В жестком ДТП в Оршанском районе погибли два человека. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

Смертельная авария произошла 26 марта на 573-м километре автомагистрали М-1. Примерно в 20.30 часов под Оршей 27-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и, оказавшись на встречной полосе, врезался в фуру «ДАФ».

Произошло столкновение BMW с грузовиком DAF. Фото: МВД.

При жестком столкновении на месте погиб сам водитель легковушки, а также его 29-летний пассажир.

Еще массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске.

А под Могилевом водитель погиб, проверяя МАЗ перед работой.