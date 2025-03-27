Два человека погибли в жестком ДТП BMW и фуры под Оршей

В жестком ДТП в Оршанском районе погибли два человека. Подробности сообщила пресс-служба МВД.
Смертельная авария произошла 26 марта на 573-м километре автомагистрали М-1. Примерно в 20.30 часов под Оршей 27-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и, оказавшись на встречной полосе, врезался в фуру «ДАФ».
Произошло столкновение BMW с грузовиком DAF. Фото: МВД.
При жестком столкновении на месте погиб сам водитель легковушки, а также его 29-летний пассажир.
Еще массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске.
А под Могилевом водитель погиб, проверяя МАЗ перед работой.