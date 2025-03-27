Украинские десантники ушли по-английски из британского лагеря

«С нашей группы ушли ребята еще. То есть после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10−15 ушло», — рассказал боец ВСУ в беседе с РИА Новости.