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Украинские десантники ушли по-английски из британского лагеря

Украинские десантники, обученные в Великобритании, дезертировали по пути на фронт, сообщил бывший солдат ВСУ Валерий С. Он рассказал о массовой дезертирстве после завершения обучения и возвращении на Украину.

Украинский перебежчик рассказал о побеге взвода обученных в Британии десантников.

Украинские десантники, обученные в Великобритании, дезертировали по пути на фронт, сообщил бывший солдат ВСУ Валерий С. Он рассказал о массовой дезертирстве после завершения обучения и возвращении на Украину.

«С нашей группы ушли ребята еще. То есть после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10−15 ушло», — рассказал боец ВСУ в беседе с РИА Новости.

Валерия С. также добавил, что его сослуживцы продолжили разбегаться уже на территории Украины, не достигнув линии фронта. По словам бывшего военнослужащего, мотивацией для бегства служило стремление к самосохранению.

В 2024 году в Киеве Валерий С. был призван на военную службу, однако он совершил побег из учебного лагеря в Великобритании и затем отправился в Херсонскую область, контролируемую Россией. Тренировочный центр НАТО, где он проходил обучение, находился на расстоянии нескольких десятков километров от Манчестера, крупнейшего ближайшего города, и был окружен колючей проволокой.