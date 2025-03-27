Украинский перебежчик рассказал о побеге взвода обученных в Британии десантников.
Украинские десантники, обученные в Великобритании, дезертировали по пути на фронт, сообщил бывший солдат ВСУ Валерий С. Он рассказал о массовой дезертирстве после завершения обучения и возвращении на Украину.
«С нашей группы ушли ребята еще. То есть после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10−15 ушло», — рассказал боец ВСУ в беседе с РИА Новости.
Валерия С. также добавил, что его сослуживцы продолжили разбегаться уже на территории Украины, не достигнув линии фронта. По словам бывшего военнослужащего, мотивацией для бегства служило стремление к самосохранению.
В 2024 году в Киеве Валерий С. был призван на военную службу, однако он совершил побег из учебного лагеря в Великобритании и затем отправился в Херсонскую область, контролируемую Россией. Тренировочный центр НАТО, где он проходил обучение, находился на расстоянии нескольких десятков километров от Манчестера, крупнейшего ближайшего города, и был окружен колючей проволокой.