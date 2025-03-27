Российские силовики рассказали об обстановке в Курской области

Ранее сообщалось, что военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки «Север» успешно окружили село Гуево под Курском, сообщил офицер группировки. По его словам, операция включала захват укрепленных позиций ВСУ в этом районе. Военный также доложил о том, что бойцы полка осуществили продвижение в глубину фронта в направлениях к северо-западной и северо-восточной окраинам Гуева.