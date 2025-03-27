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Российские силовики рассказали об обстановке в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие в районах Олешни, Гоголевки и на территории у пограничного перехода «Суджа» в Курской области, несут значительные потери. Такая же обстановка для украинских солдат складывается в окрестностях Гоголевки. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

У пограничного перехода бойцы РФ «продолжают перемалывать переброшенные резервы противника».

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие в районах Олешни, Гоголевки и на территории у пограничного перехода «Суджа» в Курской области, несут значительные потери. Такая же обстановка для украинских солдат складывается в окрестностях Гоголевки. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады, доукомплектованные за счет солдат ВСУ с боевым опытом из других штурмовых подразделений, сегодня несут колоссальные потери в районе хутора Олешня в результате успешных действий наших военных», — рассказывают в силовых структурах об обстановке в Курской области. Сообщение передает агентство ТАСС.

Отмечается, что существенные потери ВСУ несут в районах Гоголевки и МАПП «Суджа». Собеседник агентства добавил, что российские военные «продолжают перемалывать переброшенные резервы противника».

Ранее сообщалось, что военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки «Север» успешно окружили село Гуево под Курском, сообщил офицер группировки. По его словам, операция включала захват укрепленных позиций ВСУ в этом районе. Военный также доложил о том, что бойцы полка осуществили продвижение в глубину фронта в направлениях к северо-западной и северо-восточной окраинам Гуева.