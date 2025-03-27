В Пермском крае будут судить мать троих детей, погибших в пожаре

Следствие установило, что ночью 21 октября в квартире жилого дома на улице Северной в поселке Уральский Нытвенского городского округа фигурантка зашла в кладовую с непотушенной сигаретой, уголь и пепел от которой упали на пол. После этого женщина ушла из квартиры, оставив без присмотра своих сыновей 2019, 2021 и 2023 года рождения.