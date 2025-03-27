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В Пермском крае будут судить мать троих детей, погибших в пожаре

Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Нытвенского городского округа.

Источник: Freepik

Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что ночью 21 октября в квартире жилого дома на улице Северной в поселке Уральский Нытвенского городского округа фигурантка зашла в кладовую с непотушенной сигаретой, уголь и пепел от которой упали на пол. После этого женщина ушла из квартиры, оставив без присмотра своих сыновей 2019, 2021 и 2023 года рождения.

В результате в квартире произошло возгорание. Трем мальчикам спастись не удалось, их тела были обнаружены при тушении пожара.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.