Два человека погибли в пожарах в Свердловской области

За минувшие сутки свердловские спасатели ликвидировали 9 пожаров, четыре из которых случились в жилом секторе. Погибли два человека, сообщает региональное МЧС.
Так, накануне в селе Аятское под Невянском на улице Нагорная горел четырехквартирный частично расселенный жилой дом на площади 120 квадратных метров. Тушили возгорание более часа 9 спасателей на трех спецмашинах. При разборке сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили погибшего.
Второй пожар, унесший жизнь человека, произошел в Кушве на улице Красноармейская, где горела одна из квартир пятиэтажки. Пожар на площади 4 «квадрата» потушили за пять минут.
«Самостоятельно эвакуировались 6 человек. В квартире пожарными была обнаружена погибшая», — сообщили в региональном МЧС.
В поселке Отрадном на станции Мозино горели отходы пиломатериалов на открытой площадке на площади 80 квадратных метров. Огонь потушили за 35 минут 6 специалистов на двух единицах техники.