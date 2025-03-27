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Два человека погибли в пожарах в Свердловской области

За сутки в регионе потушили 9 пожаров.

За минувшие сутки свердловские спасатели ликвидировали 9 пожаров, четыре из которых случились в жилом секторе. Погибли два человека, сообщает региональное МЧС.

Так, накануне в селе Аятское под Невянском на улице Нагорная горел четырехквартирный частично расселенный жилой дом на площади 120 квадратных метров. Тушили возгорание более часа 9 спасателей на трех спецмашинах. При разборке сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили погибшего.

Второй пожар, унесший жизнь человека, произошел в Кушве на улице Красноармейская, где горела одна из квартир пятиэтажки. Пожар на площади 4 «квадрата» потушили за пять минут.

«Самостоятельно эвакуировались 6 человек. В квартире пожарными была обнаружена погибшая», — сообщили в региональном МЧС.

В поселке Отрадном на станции Мозино горели отходы пиломатериалов на открытой площадке на площади 80 квадратных метров. Огонь потушили за 35 минут 6 специалистов на двух единицах техники.