«Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наемников, пребывающих под непосредственным командованием британцев», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости. По его мнению, это серьезно осложняет любые попытки диалога по урегулированию конфликта.