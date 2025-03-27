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Число жертв крупных лесных пожаров в Южной Корее достигло 26

СЕУЛ, 27 мар — РИА Новости. Жертвами продолжающихся в Южной Корее лесных пожаров стали уже 26 человек, 9400 остаются в эвакуации, сообщили в министерстве внутренних дел и безопасности Республики Корея.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось о 18 погибших.

«В результате этого крупного лесного пожара, по состоянию на 6.00 (0.00 ск) 27 марта, число погибших составило 26 человек, тяжело раненых — 8 человек, легко раненых — 22 человека», — сообщили в министерстве.

По последним данным, пострадали 325 объектов, включая 117 жилых домов. В связи с этим около 24 000 жителей были эвакуированы в ближайшие спортивные залы, школы и другие укрытия.

Но большая их часть уже вернулась домой, 9 300 человек пока остаются в эвакуации.

Генеральное консульство России в Пусане в связи с ситуацией с пожарами призвало соотечественников соблюдать осторожность и избегать посещения районов стихийного бедствия. Информации о пострадавших из-за лесных пожаров граждан России к настоящему моменту не поступало.

Ранее огонь уничтожил буддистский храмовый комплекс VII века Коунса. Власти были вынуждены из-за задымления полностью перекрыть ряд автомобильных трасс, а расположенные в горах буддийские храмы экстренно эвакуировали древние реликвии в близлежащие музеи. Также южнокорейские власти решили эвакуировать 3,5 тысячи заключенных из охваченных лесными пожарами районов.