Число жертв крупных лесных пожаров в Южной Корее достигло 26

Ранее сообщалось о 18 погибших.
«В результате этого крупного лесного пожара, по состоянию на 6.00 (0.00 ск) 27 марта, число погибших составило 26 человек, тяжело раненых — 8 человек, легко раненых — 22 человека», — сообщили в министерстве.
По последним данным, пострадали 325 объектов, включая 117 жилых домов. В связи с этим около 24 000 жителей были эвакуированы в ближайшие спортивные залы, школы и другие укрытия.
Но большая их часть уже вернулась домой, 9 300 человек пока остаются в эвакуации.
Генеральное консульство России в Пусане в связи с ситуацией с пожарами призвало соотечественников соблюдать осторожность и избегать посещения районов стихийного бедствия. Информации о пострадавших из-за лесных пожаров граждан России к настоящему моменту не поступало.
Ранее огонь уничтожил буддистский храмовый комплекс VII века Коунса. Власти были вынуждены из-за задымления полностью перекрыть ряд автомобильных трасс, а расположенные в горах буддийские храмы экстренно эвакуировали древние реликвии в близлежащие музеи. Также южнокорейские власти решили эвакуировать 3,5 тысячи заключенных из охваченных лесными пожарами районов.