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Контрабанду оружия из-за рубежа пресекли в Казахстане

С начала текущего года КНБ совместно с органами полиции и прокуратуры изъято 12 автоматов, 41 пистолет, 75 ружей, 36 гранат и 1 603 боеприпаса различного калибра. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: КНБ РК

Значительная часть этого оружия была похищена в ходе январских событий (всего с 2022 года КНБ изъято 608 единиц оружия, утраченных в кризисный период).

Тем самым нивелированы риски попадания данного арсенала в деструктивную среду и его использования против интересов общества и государства. Вместе с тем, фиксируются факты нелегального ввоза оружия на территорию Казахстана. КНБ пресечен канал контрабанды оружия из соседней страны, с задержанием иностранного гражданина, намеревавшегося реализовать десяток единиц оружия на территории страны. Оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа граждан РК.

сообщили в КНБ