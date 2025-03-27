Контрабанду оружия из-за рубежа пресекли в Казахстане

Тем самым нивелированы риски попадания данного арсенала в деструктивную среду и его использования против интересов общества и государства. Вместе с тем, фиксируются факты нелегального ввоза оружия на территорию Казахстана. КНБ пресечен канал контрабанды оружия из соседней страны, с задержанием иностранного гражданина, намеревавшегося реализовать десяток единиц оружия на территории страны. Оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа граждан РК.