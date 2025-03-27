Семья плотника из Уфы выиграла в лотерею 50 млн рублей

Семья плотника из Уфы, много лет увлекающаяся лотереями, стала обладателем крупного выигрыша в 50 миллионов рублей в моментальной лотерее.
Счастливый билет был приобретен в феврале текущего года. Жена победителя, по традиции выбравшая билет, сначала не поверила, когда увидела выигрышную комбинацию. Ее супруг также счел это шуткой, пока не убедился в реальности победы.
Уфимец признался, что они с женой давно увлекаются моментальными лотереями и регулярно получают небольшие выигрыши. В прошлом году им удалось выиграть 15 и 30 тысяч рублей, а незадолго до крупного успеха — 100 тысяч рублей.
По словам победителя, супруги распределили роли: жена выбирает билеты, а он их оплачивает. Хотя они мечтали выиграть пять миллионов для погашения кредитов, реальность превзошла все ожидания. Теперь семья планирует купить просторное жилье, закрыть автокредит и помочь нуждающимся.
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