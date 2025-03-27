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На ЕКАД погиб водитель легковушки, врезавшейся в грузовик

Вечером 26 марта на 54 километре ЕКАД произошла авария, в которой погиб житель Артинского района.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель «Шевроле» 1981 года рождения, совершая разворот, не уступил дорогу грузовику «Скания» и допустил с ним столкновение.

В результате аварии водитель «Шевроле» погиб. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался восемь раз.

За рулем грузовика был житель Екатеринбурга 1983 года рождения. За нарушение ПДД не привлекался. В момент ДТП был трезв.

«Госавтоинспекция требует от водителей неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, призывает отказаться от опасных и необдуманных маневров», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что утром 26 марта на 87-м километре ЕКАД произошла авария, в которой пострадали два человека.

В результате аварии пострадал 46-летний водитель легковушки и 9-летний пассажир данного автомобиля. Их доставили в больницы.