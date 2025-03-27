Дело против Мошковича оказалось связано с «Солнечными продуктами»

В январе 2022 года Арбитражный суд Саратовской области арестовал активы «Русагро», а также Мошковича и Басова, на сумму 22 млрд руб. На «Русагро» и ее акционеров подала в суд компания «Синко Трейд», которая ранее была крупным кредитором «Волжского терминала», перешедшего под контроль группы вместе с другими активами «Солнечных продуктов». Задолженность перед кредитором составляла более 200 млн руб., но вернуть долг без ареста денежных средств и имущества не получалось, рассказывал исполнительный директор «Синко» Сергей Садиванкин. Но буквально через пару дней суд снял арест с имущества «Русагро», а также Мошковича и Басова. Группа заявила, что суд был введен в заблуждение, так как общий размер требований кредиторов в банкротстве «Волжского терминала» в десятки раз меньше суммы ареста, а «размер требований самого заявителя почти в 100 раз меньше суммы ареста». Суд с этими доводами согласился.