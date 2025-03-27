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Двоих иностранцев будут судить за нападение на парковке аэропорта Владивостока

По версии следствия, мужчины применили силу к соотечественнику из-за конфликта на почве парковки.

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан Узбекистана, обвиняемых в хулиганстве на территории автопарковки аэропорта Владивостока. Обвинительное заключение утверждено транспортной прокуратурой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошёл 15 февраля. По версии следствия, обвиняемые, 1994 и 1995 годов рождения, вступили в конфликт с соотечественником, который, по их мнению, неправильно припарковался. Мужчины громко выражались нецензурной бранью, нарушая общественный порядок, а затем применили физическую силу — одного из участников они насильно посадили в свой автомобиль, где один из них ударил его по лицу. Впоследствии потерпевший самостоятельно покинул машину.

В Артёме суд отправил под стражу участников потасовки на парковке аэропорта Владивостока. Конфликт перерос в уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершённое группой лиц с применением насилия. Материалы направлены в Артёмовский городской суд для рассмотрения по существу.