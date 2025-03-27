Двоих иностранцев будут судить за нападение на парковке аэропорта Владивостока

Инцидент произошёл 15 февраля. По версии следствия, обвиняемые, 1994 и 1995 годов рождения, вступили в конфликт с соотечественником, который, по их мнению, неправильно припарковался. Мужчины громко выражались нецензурной бранью, нарушая общественный порядок, а затем применили физическую силу — одного из участников они насильно посадили в свой автомобиль, где один из них ударил его по лицу. Впоследствии потерпевший самостоятельно покинул машину.