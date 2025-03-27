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Мошенники продолжают использовать схему с «похищением» детей в Красноярске

В Красноярске мошенники вновь применили тактику «похищения» детей, запугав 19-летнего парня и вымогая у его родителей крупную сумму денег.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

По информации правоохранительных органов, утром 25 марта юноша покинул дом и не возвращался более суток. В это время его отец получил сообщение от неизвестных, в котором утверждалось, что его сын похищен, и требовался выкуп. Для подтверждения своих слов злоумышленники отправили видео, на котором парень заявляет о своей опасности и необходимости выполнения требований «похитителей». В результате с банковских счетов матери молодого человека было переведено 4,5 миллиона рублей.

Как выяснили полицейские, мошенники позвонили юноше и сообщили ему о возбуждении уголовного дела против него. Поддавшись панике, парень ушел из дома, записал видеообращение и перевел деньги злоумышленникам.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. В Ачинске недавно пропала 15-летняя девочка, которую также якобы похитили, требуя у родителей полмиллиона рублей выкупа.