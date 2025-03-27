Мошенники продолжают использовать схему с «похищением» детей в Красноярске

По информации правоохранительных органов, утром 25 марта юноша покинул дом и не возвращался более суток. В это время его отец получил сообщение от неизвестных, в котором утверждалось, что его сын похищен, и требовался выкуп. Для подтверждения своих слов злоумышленники отправили видео, на котором парень заявляет о своей опасности и необходимости выполнения требований «похитителей». В результате с банковских счетов матери молодого человека было переведено 4,5 миллиона рублей.