В Башкирии мужчина насмерть замерз на улице после ссоры с другом

В Бакалинском районе Башкирии осудят местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и оставление человека в опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По информации ведомства, пьяный мужчина поссорился со своим знакомым и ударил его молотком по голове, а затем выгнал его на улицу. Из-за переохлаждения сельчанин умер на холоде.
— Мужчина признал свою вину, ранее привлекался к уголовной ответственности, — добавили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.