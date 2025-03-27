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В Башкирии мужчина насмерть замерз на улице после ссоры с другом

Житель Башкирии ударил молотком по голове собутыльника и выгнал его умирать на улицу.

Источник: Комсомольская правда

В Бакалинском районе Башкирии осудят местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и оставление человека в опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По информации ведомства, пьяный мужчина поссорился со своим знакомым и ударил его молотком по голове, а затем выгнал его на улицу. Из-за переохлаждения сельчанин умер на холоде.

— Мужчина признал свою вину, ранее привлекался к уголовной ответственности, — добавили в ведомстве.

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