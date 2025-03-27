Волгоградцу грозит 4 года тюрьмы за похищение плюшевого медведя

Возбуждено уголовное дело.
В отдел полиции Кировского района 7 марта обратилась продавец цветочного магазина. Она заявила, что неизвестный ночью зашел в помещение магазина, схватил плюшевого медведя, после чего убежал.
Оперативники уголовного розыска раскрыли преступление. Они установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 23-летний неработающий, ранее судимый волгоградец.
Горожанин сознался в содеянном, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. По его словам, он продал мягкую игрушку, которую похитил из магазина.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция по статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.