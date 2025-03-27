Мужчина похитил целую корзину с алкоголем из супермаркета в Иркутске

Установлено, что молодой человек пронес восемь бутылок спиртного, минуя кассу магазина. Он взял шесть бутылок вина, две бутылки коньяка, после чего проследовал к выходу. С сообщением о случившемся обратилась в полицию администратор магазина. По ее словам, на требования сотрудников дискаунтера вернуть товар посетитель никак не отреагировал, лишь ускорился к выходу и убежал в неизвестном направлении.