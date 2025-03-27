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Мужчина похитил целую корзину с алкоголем из супермаркета в Иркутске

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже (ВИДЕО).

Источник: РИА "Новости"

32-летний житель Иркутска похитил корзину с алкоголем из супермаркета. Полицейские задержали подозреваемого в краже. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что все украденное выпил, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Установлено, что молодой человек пронес восемь бутылок спиртного, минуя кассу магазина. Он взял шесть бутылок вина, две бутылки коньяка, после чего проследовал к выходу. С сообщением о случившемся обратилась в полицию администратор магазина. По ее словам, на требования сотрудников дискаунтера вернуть товар посетитель никак не отреагировал, лишь ускорился к выходу и убежал в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.