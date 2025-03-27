Второй депутат Янтарного, подозреваемый в хулиганстве, тоже задержан

В Калининградской области задержан второй депутат муниципального совета посёлка Янтарный, подозреваемый в нападении на женщину. Об этом в среду, 26 марта, сообщила пресс-служба калининградского Следственного комитета.
«Следственными органами регионального управления Следственного комитета задержан второй депутат, подозреваемый в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). С ним выполняются необходимые следственные и процессуальные действия. Таким образом, место нахождения всех троих фигурантов установлено. Вопрос об избрании им меры пресечения следствие решит в ближайшее время», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что расследование уголовного дела продолжается.
По версии следствия, Павел Малыхин, его жена и Василий Рогатко выпили и избили 37-летнюю горожанку на улице Советской. Женщина случайно уронила кадку с деревом у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину. Местные власти ситуацию пока комментировать отказываются. Одного из фигурантов уже задержали.