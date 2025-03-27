Второй депутат Янтарного, подозреваемый в хулиганстве, тоже задержан

По версии следствия, Павел Малыхин, его жена и Василий Рогатко выпили и избили 37-летнюю горожанку на улице Советской. Женщина случайно уронила кадку с деревом у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину. Местные власти ситуацию пока комментировать отказываются. Одного из фигурантов уже задержали.