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В Иркутской области завели уголовное дело после смертельного пожара

В Усть-Удинском районе пламя разбушевалось в частном доме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Настоящая трагедия произошла ранним утром 27 марта 2025 в деревне Податовская Усть-Удинского района — пожар начался в одном из жилых домов, погибли четверо мужчин. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР России по Иркутской области, после произошедшего завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

— По предварительной информации, пламя охватило дом из-за несоблюдения правил безопасности при использовании электроприборов, — ранее сообщили в администрации района.

Сейчас следователям предстоит разобраться, что именно произошло, а также установить личности погибших. Региональная прокуратура следит за развитием дела.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что приход весны неизбежно сопровождается пробуждением клещей. В Иркутской области уже зафиксированы первые случаи укусов.