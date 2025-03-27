В Иркутской области завели уголовное дело после смертельного пожара

Настоящая трагедия произошла ранним утром 27 марта 2025 в деревне Податовская Усть-Удинского района — пожар начался в одном из жилых домов, погибли четверо мужчин. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР России по Иркутской области, после произошедшего завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».