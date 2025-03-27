Житель Новокуйбышевска собрался стрелять из лука в росгвардейцев

В ходе предварительного расследования злоумышленник пояснил, что четыре года назад решил выращивать коноплю у себя дома, чтобы получать наркотическое средство для личного потребления, поскольку еще с юности употреблял его путем курения. Сначала находил дикорастущую коноплю, а затем через Интернет заказал оборудование и занялся выращиванием дома. Наркотические средства он употреблял сам, никому их не продавал.