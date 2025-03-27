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Автозаводский район возглавил рейтинг «пьяных» ДТП в Нижнем Новгород

В Нижнем Новгороде в 2024 году зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали нетрезвые водители.

По информации, озвученной Валерием Ивановым, главой отдела Госавтоинспекции УМВД по Нижнему Новгороду, на пресс-конференции в информационном центре области.

Количество таких аварий и снизилось по сравнению с предыдущим годом, смертность в них возросла на 60%, составив восемь человек.

Наибольшее число ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения зафиксировано в Автозаводском районе — 20 случаев. Приокский район занял второе место с 10 авариями, а Ленинский — третье с 9.

Валерий Иванов напомнил гражданам о возможности сообщать о нетрезвых водителях по номеру 112. Благодаря таким сообщениям в прошлом году в городе было задержано около 400 пьяных автомобилистов.