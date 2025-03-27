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Тело полицейского нашли в доме в Актобе

В социальных сетях появилась информация о том, что в Актобе было обнаружено тело полицейского, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В департаменте полиции города информацию подтвердили.

По месту жительства обнаружен труп без признаков насильственной смерти.

сообщили в ведомстве

В полиции добавили, что сотрудник находился на лечении после перенесенной ранее операции.