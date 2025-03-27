Тело полицейского нашли в доме в Актобе

В департаменте полиции города информацию подтвердили.
По месту жительства обнаружен труп без признаков насильственной смерти.
В полиции добавили, что сотрудник находился на лечении после перенесенной ранее операции.
В социальных сетях появилась информация о том, что в Актобе было обнаружено тело полицейского, передает Tengrinews.kz.
В департаменте полиции города информацию подтвердили.
По месту жительства обнаружен труп без признаков насильственной смерти.
В полиции добавили, что сотрудник находился на лечении после перенесенной ранее операции.