Бывший помощник прокурора Уфы арестован по делу о реабилитации нацизма

Экс-сотрудник прокуратуры Калининского района Уфы заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемый разместил в мессенджере фотографию нацистских преступников с Нюрнбергского процесса 1945−1946 годов. К изображению был добавлен текст, содержащий оправдание действий военных преступников фашистской Германии и ее союзников в период Второй мировой войны.
Суд отправил бывшего помощника прокурора в СИЗО до 25 мая.
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