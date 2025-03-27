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Бывший помощник прокурора Уфы арестован по делу о реабилитации нацизма

Бывшего помощника прокурора Калининского района Уфы арестовали за реабилитацию нацизма.

Источник: Комсомольская правда

Экс-сотрудник прокуратуры Калининского района Уфы заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемый разместил в мессенджере фотографию нацистских преступников с Нюрнбергского процесса 1945−1946 годов. К изображению был добавлен текст, содержащий оправдание действий военных преступников фашистской Германии и ее союзников в период Второй мировой войны.

Суд отправил бывшего помощника прокурора в СИЗО до 25 мая.

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