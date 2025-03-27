Бывший помощник прокурора Уфы арестован по делу о реабилитации нацизма

По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемый разместил в мессенджере фотографию нацистских преступников с Нюрнбергского процесса 1945−1946 годов. К изображению был добавлен текст, содержащий оправдание действий военных преступников фашистской Германии и ее союзников в период Второй мировой войны.