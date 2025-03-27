Суд в Казани оставил экс-главу ЗАГСа РТ под домашним арестом

«Следствие закончено, свидетели допрошены, проведена большая работа. Я лишена работы. Сотрудники все дали показания. Я никогда не оказывала ни на кого давление — ни на каких свидетелей. Всегда неукоснительно выполняла условия домашнего ареста. Прошу учесть, что на иждивении есть сын-инвалид второй группы. Прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий», — рассказала суду Гульшат Нигматуллина.