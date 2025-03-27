В Горловке при обстреле погибла женщина

«В результате артобстрела поселка шахты имени Н. А. Изотова со стороны украинских террористов вчера, 26 марта, погибла мирная жительница Горловки», — написал мэр.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канал, что три мирных жителя ДНР получили ранения в среду в результате вооруженной украинской агрессии. О жертвах среди мирного населения не сообщалось.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.