Белорусский дальнобойщик сгорел заживо в фуре в Москве

Белорусский дальнобойщик сгорел заживо в своей фуре в Москве, сообщил телеграм-канал прокуратуры.
Трагедия произошла в поселке Сосенское, расположенном в черте Москвы. Известно, что фура загорелась на стоянке грузовик автомобилей, водитель в тот момент находился в салоне. Его тело обнаружили спасатели, когда ликвидировали возгорание.
Позже было установлено, что погибший мужчина 1965 года рождения является гражданином Беларуси.
В результате пожара повреждена фура белоруса, а также другой грузовик, который был припаркован рядом. Назначена пожарно-техническая экспертиза.