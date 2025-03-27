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Из горящей пятиэтажки на проспекте Мира эвакуировались самостоятельно 28 человек

Пожар произошел в одной из квартир дома.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 26 марта, в Омске загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки на проспекте Мира. Из дома, где произошло возгорание, самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе четверо детей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о пожаре в одной квартир поступило диспетчеру около 22:10. Там загорелись вещи.

На месте работали 28 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 22:45. Площадь пожара составила — 20 квадратных метров.

В результате случившегося никто не пострадал. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске ночью горел ангар с фруктами. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.