Из горящей пятиэтажки на проспекте Мира эвакуировались самостоятельно 28 человек

Вечером в среду, 26 марта, в Омске загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки на проспекте Мира. Из дома, где произошло возгорание, самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе четверо детей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Сообщение о пожаре в одной квартир поступило диспетчеру около 22:10. Там загорелись вещи.
На месте работали 28 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 22:45. Площадь пожара составила — 20 квадратных метров.
В результате случившегося никто не пострадал. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске ночью горел ангар с фруктами. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.