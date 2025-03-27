Из горящей пятиэтажки на проспекте Мира эвакуировались самостоятельно 28 человек

Вечером в среду, 26 марта, в Омске загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки на проспекте Мира. Из дома, где произошло возгорание, самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе четверо детей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.