40-летнего мужчину с оружием и взрывчаткой задержали в Перми

Решением суда пермяк был признан виновным. Инстанция назначила мужчине семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на него наложили уголовный штраф в 40 тысяч рублей. На выплату необходимой суммы у него было 60 дней. Об этом осуждённого предупредили судебные приставы.