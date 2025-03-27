40-летнего мужчину с оружием и взрывчаткой задержали в Перми

Мужчина в возрасте 40 лет, хранящий у себя оружие и взрывчатку, был задержан в Перми, сообщает краевое ГУФССП.
Задержание жителя краевой столицы произошло во время оперативно-розыскного мероприятия. В рюкзаке у пермяка нашли порох, а в карманах — психотропное вещество, которое мужчина купил для личного употребления. После этого правоохранители провели обыск у пермяка в квартире и обнаружили целый арсенал.
Помимо наркотиков у жителя Перми нашли три пистолета, патроны, взрывчатку и сигнальный револьвер. В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ — «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ» и «Незаконные приобретение и хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ».
Решением суда пермяк был признан виновным. Инстанция назначила мужчине семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на него наложили уголовный штраф в 40 тысяч рублей. На выплату необходимой суммы у него было 60 дней. Об этом осуждённого предупредили судебные приставы.
С помощью родственников пермяк погасил задолженность.