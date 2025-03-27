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С начала года в Башкирии сухая трава горела восемь раз

За сутки произошло два загорания сухой растительности.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала года произошло восемь пожаров из-за возгорания сухой травы. Об этом сообщает МЧС республики. Площадь, охваченная огнем, составила 8,95 га. Пожары были зафиксированы на территориях Уфимского, Абзелиловского, Ишимбайского, Хайбуллинского районов и Сибая.

За минувшие сутки было зарегистрировано два случая в Ишимбайском и Хайбуллинском районах. Возгорания были оперативно потушены, добавили в МЧС.

Пострадавших при инцидентах нет.

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