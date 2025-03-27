Виновный в обрушении омской казармы не обжаловал приговор

Напомним, что обрушение казармы в военном городке под Омском произошло 12 июля 2015 года. Тогда жертвами ЧС стали 24 военнослужащих, один из которых позже скончался в больнице, а 19 человек получили травмы и многие стали инвалидами. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек.