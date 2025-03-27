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Виновный в обрушении омской казармы не обжаловал приговор

ОМСК, 27 марта, ФедералПресс. Новосибирский областной суд отказал экс-сотруднику Спецстроя Григорию Годнюку в смягчении приговора. Он был осужден на шесть лет по делу об обрушении казармы в Омске. Об этом сообщили в суде.

Источник: Freepik

«Постановление суда первой инстанции останется без изменений», — пояснили в пресс-службе.

Защита осужденного просила смягчить наказание и заменить лишение свободы принудительными работами, информирует ТАСС.

Напомним, что обрушение казармы в военном городке под Омском произошло 12 июля 2015 года. Тогда жертвами ЧС стали 24 военнослужащих, один из которых позже скончался в больнице, а 19 человек получили травмы и многие стали инвалидами. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек.