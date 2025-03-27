Моряк погиб из-за ошибки: капитан ледокола предстанет перед судом в Красноярске

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, прошлым летом, в июне 2024 года, в суровых северных водах разыгралась трагедия. Ледокол «Владивосток» выполнял свою обычную работу — прокладывал путь для буксира «Байкал» через замерзший Енисейский залив недалеко от поселка Диксон. В этих краях даже летом море часто сковано льдом, и обычные суда без помощи ледоколов пройти не могут.