Моряк погиб из-за ошибки: капитан ледокола предстанет перед судом в Красноярске

На скамье подсудимых окажется капитан ледокола «Владивосток». Норильская транспортная прокуратура завершила расследование и передала материалы в суд.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, прошлым летом, в июне 2024 года, в суровых северных водах разыгралась трагедия. Ледокол «Владивосток» выполнял свою обычную работу — прокладывал путь для буксира «Байкал» через замерзший Енисейский залив недалеко от поселка Диксон. В этих краях даже летом море часто сковано льдом, и обычные суда без помощи ледоколов пройти не могут.
«Владивосток» — это не частное судно, а собственность государственного предприятия «Росморпорт», а точнее его Северо-Западного филиала. Задача этой организации — обеспечивать безопасность плавания в наших водах.
Следователи считают, что капитан ледокола допустил серьезные промахи. Он неправильно выстроил караван судов и нарушил другие важные правила проводки через ледовые поля. В результате произошло непоправимое — буксир «Байкал» оказался в ледовом плену. Огромные льдины сжали корпус судна со всех сторон. Буксир не выдержал давления, получил пробоины и пошел ко дну. В этой морской катастрофе погиб один из моряков буксира.
Теперь капитану предъявлено серьезное обвинение по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса. Его обвиняют в том, что он по неосторожности нарушил правила безопасности на море, что привело к гибели человека.
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