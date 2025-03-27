В тройном ДТП в Севастополе пострадала женщина

Авария произошла на улице Генерала Мельника в четверг утром.
«По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля Audi неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем ЗАЗ под управлением 48-летнего водителя. От удара ЗАЗ столкнулся с Hyundai», — говорится в сообщении.
В результате ДТП 50-летняя пассажир «Славуты» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. По данным полиции, все участники аварии были трезвыми, по факту происшествия с пострадавшим проводится проверка.