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В тройном ДТП в Севастополе пострадала женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе в ДТП с участием трех легковушек пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Авария произошла на улице Генерала Мельника в четверг утром.

«По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля Audi неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем ЗАЗ под управлением 48-летнего водителя. От удара ЗАЗ столкнулся с Hyundai», — говорится в сообщении.

В результате ДТП 50-летняя пассажир «Славуты» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. По данным полиции, все участники аварии были трезвыми, по факту происшествия с пострадавшим проводится проверка.